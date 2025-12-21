Ричмонд
В Перми на улице Крисанова началась обкатка трамвайных путей

На участке работают двухвагонная сцепка и трамвай-лаборатория.

Источник: Департамент транспорта Перми

Обкатка трамвайных путей началась на улице Крисанова началась, сообщает Департамент транспорта Перми в своём Telegram-канала.

Новые трамвайные пути проверяют два вагона, сцепленные друг с другом. Как объяснили в департаменте транспорта Перми, это позволяет не делать разворот на путях.

«Трамваи сцеплены хвостами для возможности движения в оба направления без необходимости разворота», — пояснили в ведомстве.

На соседних путях также работает вагон-лаборатория, который проверяет контактную сеть и напряжение.

После объезда участка, будут обкатаны новые пути и на улице Карпинского. Напомним, недавно дорогу открыли в техническом режиме для проезда автотранспорта.