В Самаре хотят застроить «Вертолетку»

«Срок ввода жилья в эксплуатацию — 5 июля 2032 года. В рамках проекта предусмотрены социальные объекты: отдельный корпус детского сада на 230 мест и отдельный корпус школы на 525 мест», — сообщили в Министерстве градостроительной политики Самарской области.