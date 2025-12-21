Ричмонд
В Самаре хотят застроить «Вертолетку»

Градостроительный совет Самарской области дал согласие на реализацию мастер-плана комплексного развития территории между улицей Ветвистой и Березовым проездом в Красноглинском районе Самары.

Источник: администрация Самары

Участок находится рядом с известной Вертолеткой. Об этом сообщает «Волга Ньюс».

По условиям договора с мэрией, застройщик обязан расселить и снести аварийные дома, а на их месте построить новые жилые высотки. Общий планируемый объём строительства составляет 148 230 кв. метров.

«Срок ввода жилья в эксплуатацию — 5 июля 2032 года. В рамках проекта предусмотрены социальные объекты: отдельный корпус детского сада на 230 мест и отдельный корпус школы на 525 мест», — сообщили в Министерстве градостроительной политики Самарской области.

Следующий этап — разработка проекта застройки. Как отмечают в министерстве, проект будет обязательно представлен на публичные слушания, где жители Самары смогут внести свои предложения и замечания.