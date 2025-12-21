В Самаре хотят застроить «Вертолетку»

Участок находится рядом с известной Вертолеткой. Об этом сообщает «Волга Ньюс».
По условиям договора с мэрией, застройщик обязан расселить и снести аварийные дома, а на их месте построить новые жилые высотки. Общий планируемый объём строительства составляет 148 230 кв. метров.
«Срок ввода жилья в эксплуатацию — 5 июля 2032 года. В рамках проекта предусмотрены социальные объекты: отдельный корпус детского сада на 230 мест и отдельный корпус школы на 525 мест», — сообщили в Министерстве градостроительной политики Самарской области.
Следующий этап — разработка проекта застройки. Как отмечают в министерстве, проект будет обязательно представлен на публичные слушания, где жители Самары смогут внести свои предложения и замечания.