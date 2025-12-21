В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж за 98 миллионов

В Екатеринбурге в поселке Палникс выставили на продажу коттедж за 98 миллионов рублей. Двухэтажный дом площадью 385 квадратных метров появился на сайте объявлений. Известно, что коттедж построен в 2016 году из кирпича, а территория участка составляет 11 соток.
— Максимальная функциональность участка: Гостевой дом-баня с собственной кухней, санузлом и бильярдной. Гараж на два автомобиля, оборудованный электрозарядкой. Просторная парковка на территории для 7 автомобилей, — говорится в объявлении.
Внутри дом выполнен в светлых оттенках, при входе гостей встречает столовая и большой белый диван. Кухня полностью отделана деревом. Также в дома есть закрытая терраса с камином. В коттедже располагаются три спальни, три санузла и прачечная.
Отмечается, что на территории поселка работает круглосуточная охрана, система видеонаблюдения и контролируемый въезд.