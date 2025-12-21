В Екатеринбурге выставили на продажу коттедж за 98 миллионов

В Екатеринбурге в поселке Палникс выставили на продажу коттедж за 98 миллионов рублей. Двухэтажный дом площадью 385 квадратных метров появился на сайте объявлений. Известно, что коттедж построен в 2016 году из кирпича, а территория участка составляет 11 соток.