Путин: практически все взаиморасчеты в ЕАЭС выполняются в национальных валютах

Отдельно Президент РФ упомянул шаги по формированию в ЕАЭС общего финансового рынка. Речь идет о том, чтобы облегчить доступ инвесторов к ценным бумагам и фондовым биржам на пространстве ЕАЭС, создать оптимальные условия для допуска бизнеса и предприятий к кредитным средствам и другим банковским продуктам, а также к услугам страхования. В этом контексте он напомнил, что в ЕАЭС учреждена и действует Евразийская перестраховочная компания, которая обеспечена солидным капиталом и призвана поддерживать торговые сделки между странами. Ее возможности нужно задействовать полнее, убежден Владимир Путин. -0-