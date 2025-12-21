Путин: практически все взаиморасчеты в ЕАЭС выполняются в национальных валютах

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Практически все взаиморасчеты в ЕАЭС выполняются в национальных валютах. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
Президент подчеркнул, что сотрудничество стран в ЕАЭС развивается успешно и на деле способствует экономическому росту, повышению доходов бизнеса, а главное — улучшению качества жизни и благосостояния людей. Так, в этом году экономики стран ЕАЭС демонстрировали уверенную позитивную динамику, совокупный ВВП вырос, а чемпионом в этом плане стал Кыргызстан с ростом ВВП на более чем 10%.
«В ЕАЭС налажена устойчивая и независимая от внешнего влияния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в национальных валютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%», — констатировал Владимир Путин.
Он обратил внимание, что странами также реализована рассчитанная на пять лет стратегия евразийской экономической интеграции. «Как результат — устранены многие торговые барьеры, гармонизированы нетарифное регулирование и административные процедуры, улучшена координация в сфере таможенной и налоговой политики, запущен механизм поддержки кооперационных проектов», — сказал он. Дальнейшая интеграционная работа, по мнению главы государства, должна выстраиваться на основе одобренной ранее декларации «Евразийский экономический путь» на период до 2045 года. В ее развитие стороны договорились утвердить на нынешнем саммите дорожную карту.
Владимир Путин подчеркнул, что в повестку заседания совета включен ряд важнейших интеграционных решений, которые касаются проведения согласованной макроэкономической политики, повышения эффективности технического и ветеринарно-санитарного надзора, либерализации условий сотрудничества в строительном секторе.
Отдельно Президент РФ упомянул шаги по формированию в ЕАЭС общего финансового рынка. Речь идет о том, чтобы облегчить доступ инвесторов к ценным бумагам и фондовым биржам на пространстве ЕАЭС, создать оптимальные условия для допуска бизнеса и предприятий к кредитным средствам и другим банковским продуктам, а также к услугам страхования. В этом контексте он напомнил, что в ЕАЭС учреждена и действует Евразийская перестраховочная компания, которая обеспечена солидным капиталом и призвана поддерживать торговые сделки между странами. Ее возможности нужно задействовать полнее, убежден Владимир Путин. -0-