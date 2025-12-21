Кыргызстан выступил за выработку конкретных мер для укрепления агропродовольственного сектора ЕАЭС

Обеспечение продовольственной безопасности он назвал не абстрактной целью, а прямой ответственностью перед людьми. «Считаю важным и необходимым договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства», — заявил президент Кыргызстана.