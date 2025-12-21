Кыргызстан выступил за выработку конкретных мер для укрепления агропродовольственного сектора ЕАЭС

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Продовольственная и энергетическая безопасность выходят на первый план как взаимосвязанные элементы экономической стабильности в странах ЕАЭС. Об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.
Лукашенко оценил итоги работы ЕАЭС за пятилетний период на конкретных цифрах Лукашенко: интерес Глобального большинства к ЕАЭС показывает актуальность евразийской модели интеграции.
«В условиях стремительных экономических изменений, нестабильной конъюнктуры мировых рынков и колебаний цен на товары первой необходимости вопрос устойчивого развития базовых отраслей экономики приобретает особую значимость. В этой связи продовольственная и энергетическая безопасность выходят на первый план как взаимосвязанные элементы экономической стабильности наших государств», — сказал Садыр Жапаров.
Обеспечение продовольственной безопасности он назвал не абстрактной целью, а прямой ответственностью перед людьми. «Считаю важным и необходимым договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства», — заявил президент Кыргызстана.
/Будет дополнено/.-0-