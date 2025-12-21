Ричмонд
Токаев призвал ЕАЭС ускорить развитие трансафганского коридора

«Прямой доступ наших стран на рынки Южной Азии, Ближнего Востока, Африки может обеспечить совместное развитие трансафганского коридора. В этом ключе следует наращивать возможности железнодорожного маршрута Россия — Казахстан — Туркменистан — Афганистан — Пакистан. Финансовая поддержка Евразийского банка развития позволила бы существенно ускорить данный процесс», — отметил Президент Казахстана.

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Прямой доступ стран ЕАЭС на рынки Южной Азии, Ближнего Востока, Африки может обеспечить совместное развитие трансафганского коридора. На это обратил внимание Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Токаев предложил начать работу по внедрению ИИ в деятельность ЕАЭС.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что совместно с зарубежными партнерами Казахстан развивает сеть международных мультимодальных логистических центров в России, Китае, Азербайджане и других странах, а также терминалов в Румынии и Венгрии. Президент Казахстана предложил партнерам по ЕАЭС присоединиться к этой работе для оптимизации торговых потоков и сокращения издержек на перевозку грузов. -0-