Токаев призвал ЕАЭС ускорить развитие трансафганского коридора

Касым-Жомарт Токаев добавил, что совместно с зарубежными партнерами Казахстан развивает сеть международных мультимодальных логистических центров в России, Китае, Азербайджане и других странах, а также терминалов в Румынии и Венгрии. Президент Казахстана предложил партнерам по ЕАЭС присоединиться к этой работе для оптимизации торговых потоков и сокращения издержек на перевозку грузов. -0-