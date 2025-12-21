Соглашение о свободной торговле подписано между Индонезией и ЕАЭС

21 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о свободной торговле подписано между Индонезией и Евразийским экономическим союзом. Соответствующий документ был принят на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.
Соглашение создаст условия для значительного расширения взаимной торговли, насыщения рынков качественными товарами и содействия бизнесу в выходе на новые рынки. Оно охватывает рынки стран с совокупным населением около полумиллиарда человек.
Министр: Индонезия предоставляет ЕАЭС доступ на новый широкий рынок ЕАЭС утвердил план действий на период до 2045 года.
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев по итогам саммита ЕАЭС отметил, что после вступления документа в силу товарооборот между странами удвоится.
Еще один международный документ, принятый на саммите, — соглашение о старте переговоров с Республикой Узбекистан об обмене информацией при международных перевозках.
«Таким образом, расширяются возможности сотрудничества ЕАЭС с третьими странами. Эта работа ведется на системной и постоянной основе», — резюмировал Бакытжан Сагинтаев. -0-