Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией подписали в Петербурге

Соглашение охватывает широкий спектр товаров для торговли.
Соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией было подписано на саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге. Информация об этом следует из трансляции телеканала «Россия 24».
От России документ подписал вице-премьер Алексей Оверчук, от Индонезии — министр торговли Буди Сантосо. Вопрос о создании зоны свободной торговли обсуждался в ходе недавнего визита в Россию президента Индонезии Прабово Субианто и его переговоров с президентом России Владимиром Путиным в начале декабря.
Согласно оценкам ЕАЭС, подписание соглашения позволит в течение трех-пяти лет удвоить объем взаимной торговли. Страны союза получат преференциальный доступ на индонезийский рынок для поставок удобрений, энергоносителей и механического оборудования. В свою очередь Индонезия планирует нарастить экспорт пальмового масла и кофе. Ранее посол России в Джакарте Сергей Толченов заявлял, что проект соглашения о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом предусматривает обнуление от 80% до 90% действующих таможенных пошлин.