Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией подписали в Петербурге

Согласно оценкам ЕАЭС, подписание соглашения позволит в течение трех-пяти лет удвоить объем взаимной торговли. Страны союза получат преференциальный доступ на индонезийский рынок для поставок удобрений, энергоносителей и механического оборудования. В свою очередь Индонезия планирует нарастить экспорт пальмового масла и кофе. Ранее посол России в Джакарте Сергей Толченов заявлял, что проект соглашения о зоне свободной торговли между Индонезией и Евразийским экономическим союзом предусматривает обнуление от 80% до 90% действующих таможенных пошлин.