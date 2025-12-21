В России в 2025 году цены на мандарины упали, а на лимоны — выросли

Согласно анализу, который был проведен сервисом мониторинга «Ценозавр», мандарины за год стали дешевле на 7,4, теперь стоимость составляет в среднем 237,2 рублей за килограмм. Цены на апельсины тоже сократились на 19%, до 196 ₽ А вот стоимость грейпфрутов почти не изменилась, за килограмм просят так же 230,3 рубля.