В России в 2025 году цены на мандарины упали, а на лимоны — выросли

В России за 2025 год снизились цены на мандарины, а вот на лимоны, наоборот, выросли на 50 процентов.
Согласно анализу, который был проведен сервисом мониторинга «Ценозавр», мандарины за год стали дешевле на 7,4, теперь стоимость составляет в среднем 237,2 рублей за килограмм. Цены на апельсины тоже сократились на 19%, до 196 ₽ А вот стоимость грейпфрутов почти не изменилась, за килограмм просят так же 230,3 рубля.
А вот лимоны показывают обратную динамику, они, наоборот, подорожали. Как сообщает «Постньюс», цена на лимоны выросла на 51,3%, теперь за них просят в среднем 283,8 рублей за килограмм.
Стоит отметить, что период с января по ноябрь 2025 года Россия увеличила импорт мандаринов из Китая на сумму до 78,1 млн долларов. Поставки стали максимальными за последние десять лет.