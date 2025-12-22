Нацбанк ощутимо понизил курс доллара и курс евро на 22 декабря после выходных

В Национальном банке скорректировал валютные курсы на 22 декабря, понедельник. Так, ощутимо в сторону понижения изменились курс доллара и курс евро, а курс российского рубля, наоборот, подрос после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В понедельник, 22 декабря, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9419 белорусского рубля, 1 евро — 3,4448 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6632 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на субботу, 20 декабря, и воскресенье, 21 декабря, курс евро и курс доллара в понедельник, 22 декабря, стали ниже, а курс российского рубля немного подрос. Ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0197 белрубля, курс евро понизился на 0,0237 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0074 белрубля.
А еще правительство решило, что будет с предпринимателями в Беларуси уже к 2030 году.