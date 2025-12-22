Нацбанк ощутимо понизил курс доллара и курс евро на 22 декабря после выходных

В сравнении с курсами валют, установленными на субботу, 20 декабря, и воскресенье, 21 декабря, курс евро и курс доллара в понедельник, 22 декабря, стали ниже, а курс российского рубля немного подрос. Ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.