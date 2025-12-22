«Известия» нашли на рынке России опасную незамерзайку

Под прицелом журналистов и экспертов лаборатории оказались семь брендов незамерзающих жидкостей для окон: Arctic Formula, Grass, LAVR, Gleid Clean Effect, Sintec, Каждый день, Горизонт. В трёх из них обнаружилось превышение нормы содержания метанола (0,063% при норме в 0,05%): Arctic Formula, Gleid Clean Effect и Горизонт. Кроме того, у всех перечисленных выше марках жидкостей был обнаружен существенный недолив продукции.