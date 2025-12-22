«Известия» нашли на рынке России опасную незамерзайку

В трех из семи популярных брендах обнаружено повышенное содержание метанола.
Незамерзайки с метанолом регулярно обнаруживаются на рынках в России, несмотря на запрет добавлять этот компонент в жидкости. В трех из семи популярных брендах найдено повышенное содержание технического спирта. Об этом сообщают российские СМИ.
«Несмотря на действующий в России уже более четверти века запрет на производство и продажу “незамерзаек” с метанолом, такие жидкости по-прежнему находятся в свободном доступе. Метиловый спирт был обнаружен экспертами специализированной лаборатории в трех из семи образцов стеклоомывателей, приобретенных редакцией в Москве и Подмосковье», — пишут «Известия».
Под прицелом журналистов и экспертов лаборатории оказались семь брендов незамерзающих жидкостей для окон: Arctic Formula, Grass, LAVR, Gleid Clean Effect, Sintec, Каждый день, Горизонт. В трёх из них обнаружилось превышение нормы содержания метанола (0,063% при норме в 0,05%): Arctic Formula, Gleid Clean Effect и Горизонт. Кроме того, у всех перечисленных выше марках жидкостей был обнаружен существенный недолив продукции.
Самым опасным компонентом некачественных незамерзаек является именно спирт. О том, как не отравиться при использовании средства для окон ранее писал «Царьград».