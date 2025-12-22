В России откроют хабы по продаже подержанных авто с дисконтом до 40%

Машины намерены продавать с существенным дисконтом.
В России в начале 2026 года планируется открыть несколько хабов по продаже подержанных автомобилей со скидкой до 40%. Торговые площадки запустят в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных мегаполисах. Там будут напрямую продавать изъятые легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси и сервисов доставки.
«На складах скопились запасы изъятой техники, хранить которую нерентабельно из-за растущих ставок аренды, а действовать через дилерские сети невыгодно из-за высоких наценок продавцов. В зависимости от сроков экспозиции и типа техники скидка на машины составит от 5 до 40%», — рассказали «Известиям» в лизинговых компаниях.
По сведениям издания, в специализированных хабах будут сосредоточены партии подержанных машин разных категорий. Планируется продавать грузовые и легковые автомобили, ранее работавшие в такси, службах доставки «последней мили», корпоративных автопарках и на промышленных предприятиях. Запуск первых таких центров намечен на начало 2026 года.
Как сообщало URA.RU ранее, в третьем квартале 2025 года представители бизнеса приобрели в лизинг 74,2 тыс. единиц автотехники (без учета спецтехники). Это почти на 13% больше показателя предыдущего квартала (во втором квартале по сравнению с первым рост составил 13,4%).