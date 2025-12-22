В России откроют хабы по продаже подержанных авто с дисконтом до 40%

В России в начале 2026 года планируется открыть несколько хабов по продаже подержанных автомобилей со скидкой до 40%. Торговые площадки запустят в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных мегаполисах. Там будут напрямую продавать изъятые легковые и грузовые машины из коммерческих парков, такси и сервисов доставки.