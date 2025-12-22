Китай начал поставлять в Россию сыр

Россия начала ввозить сыр из Китая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию китайской таможни.
Сообщается, что РФ впервые приобрела восемь тонн китайского сыра. Стоимость сделки составила 93 тысячи долларов. При этом не сообщается, какой сорт производимого в Китае сыра будет предложен российскому потребителю.
Напомним, Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса в Российскую Федерацию. Для этого КНР пришлось нарастить поставки этой продукции на российский рынок почти вчетверо.
Также Китай впервые стал главным экспортером пива в Россию, обогнав немцев и чехов. В чем особенность пенного напитка из Поднебесной, читайте здесь на KP.RU.
Тем временем начались поставки афганских яблок в Россию.
Также сообщалось, что экспорт российского золота в КНР за 11 месяцев 2025 года достиг рекордных $1,9 млрд.