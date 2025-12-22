Цены на ряд продуктов в России упали до двухлетнего минимума

Изменения коснулись новогодней корзины.
Часть продуктовой корзины россиян, несмотря на инфляцию, заметно подешевела перед Новым годом. Цены снизились на сливочное масло, яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы, помидоры и многие другие сельхоз продукты. Об этом сообщают российские СМИ.
«Ритейлеры радуют россиян дешевизной сливочного масла и частью продуктовой корзины перед Новым годом. Из 25 базовых продуктов за год подешевели 16», — пишут «Известия».
По данным журналистов, к середине декабря минимальная розничная цена на сливочное масло в магазинах снизилась на 24% — до 748 рублей за килограмм. Это связано с ростом производства молока и конкуренцией среди брендов сливочного масла. Кроме того, цены существенно упали и на другие традиционные новогодние продукты: на куриные яйца (17,7−22%), картофель (24−27%), мандарины (15−25%), сахар и крупы (3−5%), помидоры (16%).
Ранее журналисты «Царьград» подсчитали среднюю стоимость салата «Оливье» на новогодний вечер. По оценке авторов, средняя порция блюда на одного человека обойдется в 600−800 рублей.