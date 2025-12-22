Цены на ряд продуктов в России упали до двухлетнего минимума

По данным журналистов, к середине декабря минимальная розничная цена на сливочное масло в магазинах снизилась на 24% — до 748 рублей за килограмм. Это связано с ростом производства молока и конкуренцией среди брендов сливочного масла. Кроме того, цены существенно упали и на другие традиционные новогодние продукты: на куриные яйца (17,7−22%), картофель (24−27%), мандарины (15−25%), сахар и крупы (3−5%), помидоры (16%).