Занимающая 20% рынка куриных яиц фабрика «Волжанин» приостановила отгрузки

Птицефабрика приостановила отгрузку продукции.
Птицефабрика «Волжанин» в Ярославской области приостановила отгрузки продукции контрагентам. Причиной этого стал очаг высокопатогенного гриппа птиц на производственной площадке. Поставки полностью закрыты, а вопрос дальнейшей работы предприятия пока не решен.
«Занимающая 20% рынка куриных яиц ЦФО птицефабрика “Волжанин” приостановила отгрузки продукции. Причиной могла стать вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Вопрос о реалистичности хотя бы частичного продолжения работы предприятия сейчас решается», — следует из публикации «Коммерсанта».
По сведениям издания, государственная ветеринарная служба Ярославской области в своем письме уведомила региональные предприятия об обнаружении очага высокопатогенного гриппа птиц на «Волжанине» и потребовала усилить биобезопасность. Ветслужба рекомендовала запретить посещение птицефабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечить термическую обработку кормов и исключить контакты с дикой птицей. Хозяйства также обязали незамедлительно сообщать властям о случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике.
В этом году прогнозируемый объем выпуска «Волжанина» составляет 1,24 млрд штук яиц. Предприятие является третьим по масштабам производства в России и крупнейшим производителем куриного яйца в ЦФО.
Ранее вспышка птичьего гриппа была зафиксирована на птицефабрике «Пышминская» в Тюменской области, где для ликвидации очага было принято решение о сжигании всего поголовья. Местные жители жаловались на запах и смог. Роспотребнадзор фиксировал превышение диоксида азота в воздухе.