Занимающая 20% рынка куриных яиц фабрика «Волжанин» приостановила отгрузки

По сведениям издания, государственная ветеринарная служба Ярославской области в своем письме уведомила региональные предприятия об обнаружении очага высокопатогенного гриппа птиц на «Волжанине» и потребовала усилить биобезопасность. Ветслужба рекомендовала запретить посещение птицефабрик посторонними, ужесточить контроль за дезинфекцией, обеспечить термическую обработку кормов и исключить контакты с дикой птицей. Хозяйства также обязали незамедлительно сообщать властям о случаях падежа более 0,5% поголовья в одном птичнике.