По образу «Мeтpо» и «Ленты»: в ХМАО выставили на продажу крупный торговый центр. Скрин

На прилегающем участке предусмотрена парковка примерно на 200 автомобилей. В объявлении также отмечается, что для завершения строительства в соответствии с представленным рендером, по оценке продавца, потребуется еще около 120 млн рублей. Торговый центр расположен на первой линии за автозаправкой, рядом с микрорайоном «Голдфиш».