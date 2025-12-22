Ричмонд
По образу «Мeтpо» и «Ленты»: в ХМАО выставили на продажу крупный торговый центр. Скрин

В Сургуте (ХМАО) на продажу выставили крупный недостроенный торговый центр площадью 4450 квадратных метров за 150 млн рублей. Объект расположен на улице Сосновой. Его строительство началось в 2023 году, но не было завершено. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.

Чтобы достроить торговый центр, понадобится еще более 100 млн рублей.

«Продается объект незавершенного строительства. Торговый центр, площадь 4450 квадратных метров. Земельный участок 1,08 га в собственности. Каркас спроектирован и построен в 2023 году по образу и подобию “Метро” и “Ленты”, пролеты 24 метра», — говорится в сообщении на сайте «Авито».

На прилегающем участке предусмотрена парковка примерно на 200 автомобилей. В объявлении также отмечается, что для завершения строительства в соответствии с представленным рендером, по оценке продавца, потребуется еще около 120 млн рублей. Торговый центр расположен на первой линии за автозаправкой, рядом с микрорайоном «Голдфиш».

Как сообщало URA.RU ранее, в центральном районе Сургута предложили торговый центр площадью 12 тысяч квадратных метров. Объект оценили более чем в миллиард рублей, помещения в нем арендуют сразу несколько известных ритейлеров.

