По образу «Мeтpо» и «Ленты»: в ХМАО выставили на продажу крупный торговый центр. Скрин

Чтобы достроить торговый центр, понадобится еще более 100 млн рублей.
В Сургуте (ХМАО) на продажу выставили крупный недостроенный торговый центр площадью 4450 квадратных метров за 150 млн рублей. Объект расположен на улице Сосновой. Его строительство началось в 2023 году, но не было завершено. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений.
«Продается объект незавершенного строительства. Торговый центр, площадь 4450 квадратных метров. Земельный участок 1,08 га в собственности. Каркас спроектирован и построен в 2023 году по образу и подобию “Метро” и “Ленты”, пролеты 24 метра», — говорится в сообщении на сайте «Авито».
На прилегающем участке предусмотрена парковка примерно на 200 автомобилей. В объявлении также отмечается, что для завершения строительства в соответствии с представленным рендером, по оценке продавца, потребуется еще около 120 млн рублей. Торговый центр расположен на первой линии за автозаправкой, рядом с микрорайоном «Голдфиш».
