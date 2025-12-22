В Кургане выставили на продажу офис крупного туроператора

Элементы интерьера указывают на то, что в офисе располагалось турагентство с функциями туроператора Anex Tour. Однако на входе в офис вывески уже нет. Согласно сервису 2gis.ru, на первом этаже пятиэтажного жилого дома расположены несколько фирм и организаций, но офис турагентства среди них отсутствует.