В Кургане выставили на продажу офис крупного туроператора

В центре Кургана закрылся офис крупного туроператора.
В центре Кургана выставили на продажу офис крупного турагентства и туроператора, расположенный по улице Карла Маркса. Объявление появилось на популярном сайте.
«Продается помещение свободного назначения площадью 56,5 квадратных метра, расположенное в зоне с высоким пешеходным и автомобильным трафиком. Свежий, стильный ремонт, высокие потолки. Цена 8 350 000 рублей за все», — указано в объявлении на популярном сайте.
Элементы интерьера указывают на то, что в офисе располагалось турагентство с функциями туроператора Anex Tour. Однако на входе в офис вывески уже нет. Согласно сервису 2gis.ru, на первом этаже пятиэтажного жилого дома расположены несколько фирм и организаций, но офис турагентства среди них отсутствует.
Ранее в Кургане уже отмечалась активность на рынке коммерческой недвижимости. На улице Володарского выставили на продажу здание под гостиницу или торговый центр за 180 млн рублей, а также элитный двухуровневый офис в жилом комплексе «Резиденция» на улице Коли Мяготина за 35 млн рублей.