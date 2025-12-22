Экономист Балынин посоветовал скорее продавать валюту тем, у кого она есть

Россиянам стоит отказаться от привычки хранить сбережения в валюте, заявил в беседе с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Я считаю, что иностранную валюту ни в оставшейся части декабря, ни в 2026 году покупать не нужно, а, наоборот, при её наличии, особенно если она недружественная, лучше обменять на рубли. Полученные средства целесообразно разместить на банковский вклад или накопительный счёт и получить хороший доход. Текущие предложения позволяют ежемесячно получать примерно по 1,25 тысячи рублей с каждых размещённых 100 тысяч рублей», — объяснил он.
Экономист дал рекомендации, на что нужно обратить внимание при выборе вклада.
«Нужно учесть срок заключения договора, чтобы он соответствовал параметрам личного финансового плана. Важно учитывать периодичность начисления процентов и особенности. Так, при равных ставках вклад с капитализацией будет выгоднее», — сказал Балынин.
По словам эксперта, также нужно обращать внимание на наличие лестничного характера процентных ставок и условия действия ставки.
Ранее Балынин объяснил, как легально увеличить пенсию.