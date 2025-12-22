В РФ создадут сеть хабов для продажи подержанных авто со скидкой до 40%

Согласно экспертам, причиной создания сети стали высокие расходы на хранение техники и невыгодные условия работы через традиционных дилеров. Новые хабы позволят продавать подержанные автомобили напрямую покупателям с существенными скидками, одновременно стандартизируя их внешний вид и проводя необходимую предпродажную подготовку.
Аналогичные проекты разрабатываются и другими игроками рынка. К началу 2026 года планируется открыть до десяти площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. В продаже окажутся как легковые, так и грузовые автомобили, ранее использовавшиеся в коммерческих парках, такси и службах доставки. Скидки на технику будут зависеть от времени нахождения на площадке и категории автомобиля, их размер прогнозируется в диапазоне от 5% до 40%.
Ранее автоэксперт рассказал, что в автомобильном сообществе ожидают отмены утилизационного сбора после 2030 года. Также есть мнение, что повышение утильсбора может стать источником пополнения бюджета и поддержки отечественного рынка. Снижение станет возможным лишь при значительных изменениях в экономике или серьёзном росте российской промышленности.
