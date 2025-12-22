В РФ создадут сеть хабов для продажи подержанных авто со скидкой до 40%

Аналогичные проекты разрабатываются и другими игроками рынка. К началу 2026 года планируется открыть до десяти площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. В продаже окажутся как легковые, так и грузовые автомобили, ранее использовавшиеся в коммерческих парках, такси и службах доставки. Скидки на технику будут зависеть от времени нахождения на площадке и категории автомобиля, их размер прогнозируется в диапазоне от 5% до 40%.