В РФ создадут сеть хабов для продажи подержанных авто со скидкой до 40%

В крупных городах России появятся новые хабы для продажи изъятых автомобилей лизинговых компаний. Первая подобная точка уже начала работу в Ростове-на-Дону и рассчитана на 300 машин. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.

Источник: Life.ru

Согласно экспертам, причиной создания сети стали высокие расходы на хранение техники и невыгодные условия работы через традиционных дилеров. Новые хабы позволят продавать подержанные автомобили напрямую покупателям с существенными скидками, одновременно стандартизируя их внешний вид и проводя необходимую предпродажную подготовку.

Аналогичные проекты разрабатываются и другими игроками рынка. К началу 2026 года планируется открыть до десяти площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других мегаполисах. В продаже окажутся как легковые, так и грузовые автомобили, ранее использовавшиеся в коммерческих парках, такси и службах доставки. Скидки на технику будут зависеть от времени нахождения на площадке и категории автомобиля, их размер прогнозируется в диапазоне от 5% до 40%.

Ранее автоэксперт рассказал, что в автомобильном сообществе ожидают отмены утилизационного сбора после 2030 года. Также есть мнение, что повышение утильсбора может стать источником пополнения бюджета и поддержки отечественного рынка. Снижение станет возможным лишь при значительных изменениях в экономике или серьёзном росте российской промышленности.

