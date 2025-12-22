Под конец года свыше 25 тысяч омичей настигают обязательства по налогам

Также подчеркивается, что у «основного» и «дополнительного» уведомлений разные коды налоговых периодов: для основного (с 1 по 22 декабря) — 34/03, тогда как для последующего — 34/13. Код для отчетного периода для страховых взносов за ноябрь, который также подается в декабрьском уведомлении — 34/02.