Под конец года свыше 25 тысяч омичей настигают обязательства по налогам

В региональных налоговых органах в понедельник, 22 декабря 2025 года, обратили внимание на обязательство по предоставлению уведомлений об исчисленных суммах налогов (по НДФЛ), авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за период с 1 по 22 декабря, которое затрагивает свыше 25 тысяч работодателей Омской области.
«УФНС России по Омской области напоминает, что срок представления такого уведомления — не позднее 25 декабря 2025 года. Уплатить налог необходимо не позднее 29 декабря 2025 года», — подчеркивается в публикации.
При этом в УФНС по Омской области уточняют, что выплата доходов, облагаемых НДФЛ, в более поздний период, вплоть до 31 декабря 2025 года, ведет к необходимости предоставить отдельное уведомление на «остаточные» сроки, причем необходимо уложиться в период работы налоговых органов — не позднее 30 декабря.
Также подчеркивается, что у «основного» и «дополнительного» уведомлений разные коды налоговых периодов: для основного (с 1 по 22 декабря) — 34/03, тогда как для последующего — 34/13. Код для отчетного периода для страховых взносов за ноябрь, который также подается в декабрьском уведомлении — 34/02.