В Хабаровске застройщика обязали передать городу пять квартир

В Хабаровске прокуратура вмешалась в ситуацию с исполнением договора о комплексном развитии территории. Проверка показала, что застройщик не выполнил часть обязательств перед городом в установленный срок. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проверила, как выполняется договор о комплексном развитии жилой застройки в границах проезда Воронежского и улицы Воронежской. По условиям соглашения застройщик должен был передать в муниципальную собственность пять однокомнатных квартир для городских нужд.
«Квартиры должны были быть переданы не позднее июля 2025 года, однако этого не произошло. После проверки прокуратура внесла представление с требованием устранить нарушение и выполнить условия договора», — рассказали в ведомстве.
После вмешательства прокуратуры застройщик принял меры: квартиры уже приобретены, начата их передача в муниципальную собственность. Срок исполнения обязательств установлен до 31 января 2026 года.