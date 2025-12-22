Срочно сдать валюту: экономист дал три совета, как стать вдвое богаче

Президент РФ Владимир Путин в ходе Прямой линии отметил, что заработная плата в РФ в реальном выражении (с поправкой на инфляцию) по итогам 2025 года вырастет на 4,5%. Как увеличить шансы на повышение зарплаты, сохранить и приумножить накопления рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Повышение квалификации ведет к росту доходов.
Экономист обратил внимание на то, что собственный профессиональный рост способствует повышению заработка.
«Удвоить шансы как на продвижение по карьерной лестнице, так и на рост заработной платы на 25−30% помогает повышение квалификации. Высококвалифицированные специалисты востребованы абсолютно во всех видах экономической деятельности, во всех профессиях», — отметил экономист.
Как законно увеличить пенсию?
Индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК) напрямую влияют на размер Пенсии. Их можно не только заработать, но и получить, за ряд социально значимых периодов, отметил Балынин.
«За каждый год периода ухода одного из родителей за первым ребенком до достижения им возраста полутора лет начисляется 1,8 ИПК, за вторым ребенком до достижения им возраста полутора лет — 3,6 ИПК, за третьим или четвертым ребенком до достижения каждым из них возраста полутора лет — 5,4 ИПК. Соответственно, если осуществлять уход в течение 1,5 лет данные коэффициенты за весь период ухода составят 2,7 ИПК, 5,4 ИПК и 8,1 ИПК соответственно», — сказал Балынин.
Стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет в 2025 году 145,69 рубля.
«Если, например, осуществлять уход за четырьмя детьми до достижения каждым 1,5 лет, то можно получить 24,3 ИПК, что в денежном эквиваленте по стоимости ИПК 2025 года составляет 3540,27 рубля ежемесячно», — пояснил экономист.
Балынин добавил, что дополнительные коэффициенты также начисляют за каждый год по следующим основаниям:
периода ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, — 1,8 ИПК;
периода прохождения военной службы по призыву — 1,8;
периода пребывания в добровольческом формировании — 1,8;
период участия в специальной военной операции во время прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом формировании — 3,6.
Валюту лучше поменять на рубли.
Балынин подчеркнул, что от привычного ранее инструмента сохранения сбережений — валюты — лучше отказаться.
«Я считаю, что иностранную валюту ни в оставшейся части декабря, ни в 2026 году покупать не нужно, а, наоборот, при её наличии, особенно если она недружественная, лучше обменять на рубли. Полученные средства целесообразно разместить на банковский вклад или накопительный счёт и получить хороший доход. Текущие предложения позволяют ежемесячно получать примерно по 1,25 тысячи рублей с каждых размещённых 100 тысяч рублей», — объяснил он.
Какой вклад доходнее?
По словам Балынина, доходность по вкладам, предлагаемым банками, существенно превышает инфляцию, что дает возможность не только сохранить, но и увеличить сбережения.
«Сейчас на рынке есть предложения по 16% годовых и даже больше, а инфляция по итогам текущего года ожидается менее 7%. Для новых клиентов с ограничением по сумме (как правило, в 50−100 тысяч рублей) и сроку (как правило, в 1−2 месяца) можно найти в некоторых банках предложения по ставке примерно в 30%. Например, если во второй половине декабря разместить 50 тысяч рублей на 2 месяца под 30% годовых, то во второй половине февраля получится забрать примерно 52,5 тысячи рублей (включая 2,5 тысячи рублей в виде начисленных процентов)», — объяснил эксперт.
При этом экономист указал, на что нужно обратить внимание при выборе вклада.
«Нужно учесть срок заключения договора, чтобы он соответствовал параметрам личного финансового плана. Важно учитывать периодичность начисления процентов и особенности. Так, при равных ставках вклад с капитализацией будет выгоднее», — сказал Балынин.
Эксперт уточнило, что нужно обращать внимание на наличие лестничного характера процентных ставок и условия действия ставки.