Купол над городом: как Торговый центр стал символом советского Челябинска

Торговый центр считался одной из архитектурных доминант Челябинска.
В конце декабря 2025 года празднует полувековой юбилей Торговый центр в Челябинске. На несколько десятилетий ставший символом города, возможностей строителей и проектировщиков СССР и советской торговли. Сумел он стать и символом рыночного разгула «лихих 90-х», и приватизации, и респектабельного олигархического капитализма — а закончилось все тем, что гигантский купол вновь отошел государству в результате национализации. История челябинского торгово-архитектурного шедевра — в материале URA.RU.
Рискованный эксперимент.
Супермаркет размером с магазин, под куполом которого могла бы разместиться та самая крепость, с которой когда-то начался Челябинск, решили еще в 1960 году. Его «фишкой» должно было стать полное отсутствие колонн или других опор. Собранный из стянутых стальными канатами 1500 плит «панцирь» должен был опираться на четыре железобетонных угла, причем опоры должны двигаться на специальных катках — в зависимости от температуры окружающего воздуха в диапазоне от плюс 40 до минус 40.
Сам проект разрабатывали московский институт «Гипроторг» и первый Ленинградский проектный институт, а вот решение с канатами предложил предложил сотрудник Челябинского политехнического института (ЧПИ, ныне ЮУрГУ) Юрий Максимов.
Размеры здания впечатляют и сейчас, а в 1975 году оно казалось громадным.
Таким образом, вся циклопическая конструкция весом 5000 тонн «дышала» — незаметно для глаз поднимаясь и опускаясь в зависимости от того, стоит летняя жара или трещит снаружи мороз. В мировой практике такое решение еще ни разу не использовалось, недаром потом макет Торгового центра возили на выставки по всему миру — в Хельсинки, Лондоне, Нью-Йорке проект неизменно получал награды и восхищение. Само здание строилось 15 лет и, когда работы завершились, туда не сразу решились запустить покупателей — несколько зимних месяцев утыканное изнутри и снаружи датчиками здание стояло пустым.
Но в 1975 году, наконец, первый челябинский супермаркет (а может, и первый ТРК — ведь там были и гастроном, и ресторан с кафе, и бар с парикмахерскими) открыли для покупателей. И они буквально хлынули туда: по воспоминаниям старожилов, собравшая толпа буквально выдавила стеклянные двери. Злые языки при этом утверждали, что к открытию туда свезли товары не только со складов и баз, но и из других челябинских магазинов — чтобы хотя бы в этот день изобилие не закончилось. По разным оценкам, за день там бывали от 100 до 150 тысяч челябинцев и приезжих из других городов и районов области. Ежедневно они оставляли в кассах до 500 тысяч рублей — с учетом советских цен это была громадная сумма.
В Торговом центре можно было купить все. Вообще все: от продуктов и парфюмерии до инструментов и холодильников. Характерная и непонятная нынешнему поколению деталь: именно в Торговом центре функционировал закрытый отдел, где закупались командированные за границу, избранные депутатами Верховного совета и участники различных мероприятий всесоюзного масштаба. Ведь стильную одежду, аксессуары и тому подобные вещи в обычных магазинах приобрести было практически невозможно.
Из государственного в частный.
За полвека челябинцы не представляю себе город без Торгового центра.
Перестройка, начавшаяся под флагом «улучшения социализма и наведения порядка», очень скоро начала скатываться в хаос. И одной из первых сфер, где расцвела вольница, стала советская торговля. С 1988 по 1995 год замдиректора комбината питания, объединявшем работавшие в Торговом центре бар, кафе и ресторан, был Василий Кичеджи, известный челябинцам по банкротству ЧТЗ. Применительно к ТЦ горожане обязаны ему первым в столице региона стриптизом — в 1992 году во время акционирования Кичеджи приватизировал ресторан. Большинство же других работников не знали, что делать с акциями, и распродавали их по дешевке.
Вокруг Торгового центра шумела огромная барахолка, захватывавшая Зеленый рынок и заканчивающаяся лишь у стен Свято-Троицкого собора. Здесь продавали все — от аудио- и видеокассет до дубленок, спортивных костюмов и джинсов, которые мерили, встав на картонку под навесом. В самом ТЦ меняли валюту, продавали компьютеры и электронику — японские и корейские телевизоры с магнитофонами выстраивались в несколько этажей. На огромных по тем временам парковкам торговали с машин чем угодно — от той же одежды и продуктов до польской парфюмерии.
Начавшаяся приватизация закончилась тем, что архитектурная доминанта и гордость советской торговли стала собственностью будущих олигархов из Forbes — Александра Аристова и Юрия Антипова. Как вспоминал потом сам Аристов, треть акций Торгового центра они скупили на ваучерном аукционе, а ваучеры, в свою очередь, все на том же Зеленом рынке.
…и обратно.
Под «занавес» карьеры Торговый центр потерял лоск.
На фоне громадной и постоянно растущей бизнес-империи постепенно хиреющий Торговый центр оставался крошечным кусочком ностальгии по былому. Формально Челябинский торговый центр был филиалом АО «Кузнецкие ферросплавы». Металлургическое предприятие входило в Урало-Сибирскую металлургическую компанию, принадлежащую семье Антипова. При этом в офисной части Торгового центра располагалась резиденция сооснователя бизнеса Александра Аристова.
Когда в 2020 году грянул бизнес-развод и два олигарха, считавшиеся эталоном бизнес-партнерства, начали делить нажитое, многие ожидали схватки за знаковый объект. Однако этого так и не случилось, на кону стояли куда более значимые активы. А затем процесс принял цивилизованные формы, и три года после раздела Группа ЧЭМК Антипова и аристовский «Ариант» работали параллельно, не конфликтуя друг с другом. А когда грянула национализация сначала ЧЭМК, а затем и «Арианта», стало и вовсе не до того.
Что дальше?
Так проходит былая слава.
В самом конце 2024 года ТЦ перешел в собственность Челябинской области. Вскоре арендаторы стали жаловаться на новое руководство ГБУ «Инновационный бизнес-инкубатор». В здании начались перебои с электричеством и интернетом, парковки плохо убирались от снега, договоры на аренду не перезаключались. Прошлой весной предполагалось, что в ТЦ начнут продвигать челябинские бренды, в том числе дизайнерскую одежду. По последним задумкам, в Торговом центре (теперь уже бывшем) планируется создать региональный филиал национального центра «Россия». А заодно в здании должны появиться коворкинг, фудкорт, ледовый каток и прочие атрибуты современных ТРК. А пока в ожидании своей участи оно стоит пустым.