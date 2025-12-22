Купол над городом: как Торговый центр стал символом советского Челябинска

Но в 1975 году, наконец, первый челябинский супермаркет (а может, и первый ТРК — ведь там были и гастроном, и ресторан с кафе, и бар с парикмахерскими) открыли для покупателей. И они буквально хлынули туда: по воспоминаниям старожилов, собравшая толпа буквально выдавила стеклянные двери. Злые языки при этом утверждали, что к открытию туда свезли товары не только со складов и баз, но и из других челябинских магазинов — чтобы хотя бы в этот день изобилие не закончилось. По разным оценкам, за день там бывали от 100 до 150 тысяч челябинцев и приезжих из других городов и районов области. Ежедневно они оставляли в кассах до 500 тысяч рублей — с учетом советских цен это была громадная сумма.