Россия нарастила до рекордных значений импорт винограда из Китая

Поставки винограда из Китая в РФ резко выросли и достигли рекордного значения в 2025 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.
Сообщается, что рост связан с популярностью в России винограда сорта «шайн мускат». На этом фоне в годовом значении экспорт винограда из Китая увеличился втрое. Он достиг 9,3 тысячи тонн.
Напомним, РФ впервые приобрела восемь тонн китайского сыра.
Напомним, Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса в Российскую Федерацию. Для этого КНР пришлось нарастить поставки этой продукции на российский рынок почти вчетверо.
Также Китай впервые стал главным экспортером пива в Россию, обогнав немцев и чехов. В чем особенность пенного напитка из Поднебесной, читайте здесь на KP.RU.
Кроме того, экспорт российского золота в КНР за 11 месяцев 2025 года достиг рекордных $1,9 млрд.