Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия нарастила до рекордных значений импорт винограда из Китая

В РФ ввезли 9,3 тысячи тонн китайского винограда.

Источник: Комсомольская правда

Поставки винограда из Китая в РФ резко выросли и достигли рекордного значения в 2025 году. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

Сообщается, что рост связан с популярностью в России винограда сорта «шайн мускат». На этом фоне в годовом значении экспорт винограда из Китая увеличился втрое. Он достиг 9,3 тысячи тонн.

Напомним, РФ впервые приобрела восемь тонн китайского сыра.

Напомним, Китай вошел в тройку основных поставщиков мяса в Российскую Федерацию. Для этого КНР пришлось нарастить поставки этой продукции на российский рынок почти вчетверо.

Также Китай впервые стал главным экспортером пива в Россию, обогнав немцев и чехов. В чем особенность пенного напитка из Поднебесной, читайте здесь на KP.RU.

Кроме того, экспорт российского золота в КНР за 11 месяцев 2025 года достиг рекордных $1,9 млрд.