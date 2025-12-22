Возврат активов: в Балхаше на развитие здравоохранения выделили 7,5 млрд тенге

В городе Балхаш на базе многопрофильной больницы, где в настоящее время проводится капитальный ремонт, создается межрайонный медицинский хаб. На эти цели выделено более 1 млрд тенге, общая стоимость составляет 1,27 млрд тенге. В рамках проекта завершается строительство дополнительного корпуса для размещения ангиографической операционной и приемно-диагностического отделения. Сегодня готовность объекта составляет 96%. Также завершены основные работы по возведению каркаса, прокладке инженерных сетей и внутренней отделке. Сдача объекта запланирована до конца текущего года.