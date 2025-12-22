На Урале россиянина впервые лишили жилья за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нижнем Тагиле местного жителя осудили за организацию фиктивной регистрации в своем доме. У гражданина России впервые в судебной практике конфисковали недвижимость, использованную для нарушений миграционного законодательства. Мужчина, владеющий домом в Пригородном районе, в июне 2024 года решил помочь своей бывшей соотечественнице, гражданке Таджикистана, прописав ее в своем доме, а через три месяца зарегистрировал у себя еще одного бывшего соотечественника.
«При этом техническое состояние дома не позволяло реально проживать в нем, а зарегистрированные лица никогда там не находились», — следует из материалов уголовного дела.
Житель Нижнего Тагила полностью признал вину. Учитывая смягчающие обстоятельства — положительную характеристику, раскаяние и содействие расследованию, — суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. Более суровым последствием для свердловчанина стала конфискация имущества, у него изъяли жилой дом, использованный для преступных целей, обратив его в собственность государства.