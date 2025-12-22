На Урале россиянина впервые лишили жилья за фиктивную регистрацию мигрантов

В Нижнем Тагиле местного жителя осудили за организацию фиктивной регистрации в своем доме. У гражданина России впервые в судебной практике конфисковали недвижимость, использованную для нарушений миграционного законодательства. Мужчина, владеющий домом в Пригородном районе, в июне 2024 года решил помочь своей бывшей соотечественнице, гражданке Таджикистана, прописав ее в своем доме, а через три месяца зарегистрировал у себя еще одного бывшего соотечественника.