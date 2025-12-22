Челябинская область поднялась в итоговом комплексном рейтинге регионов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Регион по итогам 2025 года находится на 23 месте с итоговым баллом 61,29. Напомним, в 2024 году это было 25-е место с баллом 57,55.
Для сравнения: Свердловская область в новом рейтинге на пятом месте (балл — 70,64), ХМАО — Югра — на восьмом (69,01), Тюменская область расположилась на 12-й позиции (66,50), Курганская область — на 72 (45,88).
Итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из позиций в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных РИА Новости в 2025 году. Он рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах: рейтинг по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.
Лидерами итогового рейтинга регионов, как и в 2024 году, стали Москва, Санкт Петербург и Московская область с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при возможном диапазоне значений от одного до 100.
В первую десятку итогового рейтинга также вошли Татарстан, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский край, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Тульская и Ростовская области. В большинстве включенных в расчет рейтингов эти регионы занимают высокие позиции.
В последней десятке итогового рейтинга регионов — Ингушетия, Тува, Еврейская автономная область, Алтай, Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Хакасия, Северная Осетия — Алания, Чечня и Забайкальский край. Среднее значение рейтингового балла этих регионов составляет 31,8 при значении 74,7 у десятки лидеров, то есть ниже более чем в два раза.
По сравнению с 2024 годом наилучшую динамику в итоговом рейтинге показали Удмуртия и Крым, они поднялись на восемь позиций. Самое сильное снижение динамики наблюдалось у Мурманской области и Камчатского края, которые потеряли в итоговом рейтинге десять и восемь позиций соответственно.