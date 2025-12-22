Челябинская область поднялась в итоговом комплексном рейтинге регионов

Итоговый рейтинг регионов позволяет дать комплексную оценку позиции того или иного региона, складывающуюся из позиций в ключевых рейтингах, характеризующих основные сферы социального и экономического развития субъектов РФ и выпущенных РИА Новости в 2025 году. Он рассчитан путем усреднения рейтинговых баллов регионов в следующих рейтингах: рейтинг по качеству жизни, рейтинг социально-экономического положения субъектов, рейтинг регионов по рынку труда, рейтинг регионов по материальному благополучию населения, рейтинг регионов по научно-технологическому развитию, рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни.