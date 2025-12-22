Госдолг Свердловской области снизился до 77,9 млрд рублей в декабре

Глава Свердловской области Денис Паслер в апреле заверил, что власти перестанут наращивать сумму долговых обязательств и приступят к ее сокращению. По словам губернатора, реальная задолженность региона составляла 225 млрд руб. «Мы заходили с госдолгом 92 млрд руб., плюс 60 млрд руб. концессии, дефицит 46 млрд руб. и мартовское решение по поддержке участников специальной военной операции (СВО). Итого было 225 млрд руб., которые мы должны были сбалансировать и как-то выскочить. Плюс-минус справились с этой задачей», — пояснил господин Паслер в ходе представления бюджета Среднего Урала на 2026 год в свердловском заксобрании.