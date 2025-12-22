Названа причина закрытия омских заведений общепита

В Омской области отмечено снижение спроса на отдельные «люксовые» сегменты потребления, следует из доклада Центробанка «Региональная экономика: комментарии ГУ» за период с октября по ноябрь 2025 года.
В частности, отмечено «движение» омичей к менее дорогому сегменту еды, что привело в том числе к закрытию ряда заведений премиум-класса с высокими ценами.
Кроме того, в сфере красоты и ухода за собой отмечена тенденция формирования пакетных скидочных предложений на фоне снижения спроса.
Отметим, в целом заявляется о сохранении общего уровня потребительской активности в Сибири, включая Омскую область.