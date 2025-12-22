Открыто движение по автозимнику «Вилюй» — Ербогачен

Автозимник проходит от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до села Ербогачен, уточняет пресс-служба Правительства региона. Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов подчеркнул, что для Катангского района этот автозимник является «дорогой жизни». Это труднодоступная территория, в центр которой — село Ербогачен — можно добраться только самолетом, а в села района — вертолетом. Проезд автомобильным транспортом возможен только зимой, и от своевременного открытия автозимника напрямую зависит жизнеобеспечение северной территории.
Общая протяженность автозимника составляет 220 километров, ширина проезжей части — шесть метров. Он проходит рядом с селами Преображенка, Мога, Ерема и Оськино. Движение доступно для всех видов автотранспорта с ограничением общей массы 20 тонн. Расчетная интенсивность движения — до 150 автомобилей в сутки. Зимник пересекает 14 рек и крупных ручьев.
При строительстве автозимника были проведены работы по очистке проезжей части, устройству разъездных карманов и переездов через водотоки, а также вырубке кустарников. В Иркутской области находится 3,35 тыс. км зимних дорог, из которых 593,5 км имеют федеральное значение, 426,7 км — региональное, а 2,3 тыс. км — местное. Сейчас активно ведется их обустройство.
В Мамско-Чуйском районе в районе поселка Мама создают ледовую переправу Мама — Витимский, где специалисты разбирают торосы и намороживают лед. В Бодайбинском районе на автодороге Бодайбо — Мама в районе поселка Мамакан также обустраивают ледовую переправу на реке Витим, усиливая ее для пропуска большегрузного транспорта.
В ближайшее время запланировано открытие зимника на участке федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун — Братск — Усть-Кут — Мирный — Якутск, что обеспечит транспортное сообщение в этом регионе.