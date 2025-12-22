Открыто движение по автозимнику «Вилюй» — Ербогачен

Автозимник проходит от примыкания к федеральной дороге «Вилюй» до села Ербогачен, уточняет пресс-служба Правительства региона. Министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов подчеркнул, что для Катангского района этот автозимник является «дорогой жизни». Это труднодоступная территория, в центр которой — село Ербогачен — можно добраться только самолетом, а в села района — вертолетом. Проезд автомобильным транспортом возможен только зимой, и от своевременного открытия автозимника напрямую зависит жизнеобеспечение северной территории.