В Башкирии за продажу энергетиков могут оштрафовать на 250 тысяч рублей

Источник: Башинформ

В Башкирии введут санкции за продажу энергетических напитков в неположенном месте. Депутаты Госсобрания в первом чтении поддержали закон, вводящий штрафы за продажу безалкогольных энергетиков в больницах и театрах.

Как уточнили в пресс-службе Курултая, гражданам грозит штраф от 3000 до 4000, на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей. За повторное нарушение штрафы выше: на граждан — от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 250 000 рублей.

Составлять протоколы и рассматривать административные дела будут специалисты министерства торговли и услуг.

Напомним, с 1 сентября в Башкирии запрещено продавать тонизирующие напитки, в состав которых входят кофеин и экстракты некоторых растений — таких как гуарана, женьшень, лимонник, в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта республики.