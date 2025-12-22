В Башкирии за продажу энергетиков могут оштрафовать на 250 тысяч рублей.

В Башкирии введут санкции за продажу энергетических напитков в неположенном месте. Депутаты Госсобрания в первом чтении поддержали закон, вводящий штрафы за продажу безалкогольных энергетиков в больницах и театрах.
Как уточнили в пресс-службе Курултая, гражданам грозит штраф от 3000 до 4000, на должностных лиц — от 30 000 до 40 000 рублей, на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей. За повторное нарушение штрафы выше: на граждан — от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц — от 40 000 до 50 000 рублей, на юридических лиц — от 200 000 до 250 000 рублей.
Составлять протоколы и рассматривать административные дела будут специалисты министерства торговли и услуг.
Напомним, с 1 сентября в Башкирии запрещено продавать тонизирующие напитки, в состав которых входят кофеин и экстракты некоторых растений — таких как гуарана, женьшень, лимонник, в школах и вузах, больницах и театрах, учреждениях физкультуры и спорта республики.