В Российских аэропортах могут снизить цены на продукты

Они хотят, чтобы максимальная наценка на самые необходимые товары, включая еду и напитки, не превышала 50% от цены, по которой магазин сам покупает этот товар.
Гибатдинов объяснил, что в аэропортах люди часто оказываются в трудной ситуации. При длительных задержках рейсов или в спешке им приходится покупать еду и воду по очень высоким ценам. Особенно тяжело это бьет по бюджету, когда летят семьи с детьми или пожилые люди.
Эта инициатива перекликается с более ранним предложением о регулировании цен в целом. Так, в августе депутат Сергей Миронов заявлял, что наценка на основные продукты в обычных магазинах не должна быть выше 15%, отметив, что сейчас она часто достигает 100−200%, передает РИА Новости.