Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Российских аэропортах могут снизить цены на продукты

Парламентарии предложили зафиксировать наценку на уровне 50%

Источник: IrkutskMedia.ru

В России хотят ввести ценовое ограничение в магазинах аэропортов. с инициативой выступили депутат Госдумы Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов. Они направили официальное письмо главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому.

Они хотят, чтобы максимальная наценка на самые необходимые товары, включая еду и напитки, не превышала 50% от цены, по которой магазин сам покупает этот товар.

Гибатдинов объяснил, что в аэропортах люди часто оказываются в трудной ситуации. При длительных задержках рейсов или в спешке им приходится покупать еду и воду по очень высоким ценам. Особенно тяжело это бьет по бюджету, когда летят семьи с детьми или пожилые люди.

Эта инициатива перекликается с более ранним предложением о регулировании цен в целом. Так, в августе депутат Сергей Миронов заявлял, что наценка на основные продукты в обычных магазинах не должна быть выше 15%, отметив, что сейчас она часто достигает 100−200%, передает РИА Новости.