В Российских аэропортах могут снизить цены на продукты

Гибатдинов объяснил, что в аэропортах люди часто оказываются в трудной ситуации. При длительных задержках рейсов или в спешке им приходится покупать еду и воду по очень высоким ценам. Особенно тяжело это бьет по бюджету, когда летят семьи с детьми или пожилые люди.