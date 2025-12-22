Выдача ипотек в Башкирии в ноябре выросла на 97% к году

В ноябре 2025 года жители Башкирии взяли в банках 4,13 тыс. жилищных кредитов на 16,2 млрд руб. По сравнению с октябрём выдача уменьшилась на 5%, денежный объём — на 6%. Средний чек ипотеки остался в пределах 3,9 млн руб., также не изменился средний срок займа — немногим более 23 лет.
Однако по сравнению с ноябрём 2024 года выдача выросла почти в два раза (+97%), а денежная масса — на 133%. Год назад действовала максимальная в истории ставка — 21%, а в минувшем ноябре — 16,5%.
В ноябре 2025 года средняя полная стоимость кредита на новостройку составила 18,29% (в октябре 18,46%), на вторичную квартиру 19,79% (в октябре 20,18%).
Год назад, в ноябре 2024-го ПСК на новостройку составляла 7,23%, вторичное жильё — 20,8%.
Напомним, на прошлой неделе ЦБ снизил ключевую ставку до 16%.