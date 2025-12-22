Пермские студенты помогли местному предприятию организовать работу с фурами

Эксперты предприятия рассмотрели проекты студентов.
Студенты Высшей школы экономики в Перми (ВШЭ) стали участниками производственно-образовательного кластера, который развивает ПЦБК. Комбинат поставил перед учащимися реальные задачи по логистике, с которыми ребята отлично справились. Об опыте сотрудничества с вузом URA.RU рассказали в пресс-службе ПЦБК.
«Уровень проработки и зрелость подхода студентов действительно впечатлили. Они продемонстрировали умение видеть не только частные решения, но и системные взаимосвязи», — подчеркнул директор по продажам ПЦБК Игорь Шилов.
Знакомство студентов с предприятием началось с экскурсии, которая прошла в ноябре. Учащиеся на площадке комбината изучили технологические процессы и логистические особенности работы. Затем перед студентами поставили задачу организовать подход грузового транспорта к производственным площадкам. По словам пресс-службы комбината, если фуры прибывают неравномерно, появляются проблемы с логистикой. Поэтому студентам предстояло найти подход к управлению транспортными потоками.
Учащиеся ВШЭ разделились на группы, в каждой из которых было по 30 человек, провели анализ и подготовили собственные решения. Защита проектов состоялась в декабре. На комбинате отметили, что в работах была отлично отражена не только теория, но и практика. Эксперты отберут наиболее перспективные проекты и помогут студентам доработать идеи.
В пресс-службе комбината отметили, что подобный опыт работы со студентами приближает образование к практике и делает производство открытым для новых идей. Предприятие планирует и дальше расширять сотрудничество с вузами и привлекать учащихся к решению операционных и стратегических задач. «Именно так компания становится активным участником подготовки кадров, формируя профессиональное будущее уже сегодня — через практику, диалог и совместные проекты», — добавили в пресс-службе.