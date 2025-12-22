На Дону суд запретил фирме вывозить зерно из карантинных зон

Как следует из сообщения, с 2023 по 2025 годы ведомство зафиксировало нарушения в части карантина растений, допущенные фирмой. Установлено, что предприятие систематически вывозило зерно из карантинной зоны без оформления карантинных сертификатов, из-за чего оно не проходило обязательные лабораторные исследования. Так, только в 2025 году компания вывезла более 7,5 тыс. т зерна, а оформила карантинных сертификатов только на 99 т.