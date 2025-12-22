ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в 2026 году

В еженедельном обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) сделан вывод, что экономика Беларуси сохраняет положительную динамику и растет за счет активности потребителей и инвесторов. С января по ноябрь 2025-го года рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 1,3%.
Розничный товарооборот за 11 месяцев 2025 года, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, увеличился на 7,1%. Инвестиции в основной капитал выросли на 11,8%.
«Ослабление спроса со стороны России в 2025 г. оказывает негативное влияние на промышленность, выпуск в которой сократился на 1,7% год к году. В 2026 г. по мере реализации запланированных правительством 600 проектов и ускорения роста экономики России, прогнозируем увеличение ВВП Беларуси на 1,8%», — говорится в сообщении Евразийский банк развития.
