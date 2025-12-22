ЕАБР прогнозирует рост белорусской экономики в 2026 году

«Ослабление спроса со стороны России в 2025 г. оказывает негативное влияние на промышленность, выпуск в которой сократился на 1,7% год к году. В 2026 г. по мере реализации запланированных правительством 600 проектов и ускорения роста экономики России, прогнозируем увеличение ВВП Беларуси на 1,8%», — говорится в сообщении Евразийский банк развития.