110 тысяч тонн фуражного зерна экспортировали из Волгоградской области в Иран

Согласно ветеринарно-санитарным нормам, продукция признана безопасной.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

По информации управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в ноябре 2025 года в Волгоградской области 33 партии фуражного зерна (ячмень и кукуруза кормовые) весом свыше 110 тыс. т проверено и оформлено для отправки в Иран.

Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, которые прошли в Волгоградском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».

Продукция отправлена водным транспортом с учетом требований ветеринарного законодательства.