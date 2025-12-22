110 тысяч тонн фуражного зерна экспортировали из Волгоградской области в Иран

По информации управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, в ноябре 2025 года в Волгоградской области 33 партии фуражного зерна (ячмень и кукуруза кормовые) весом свыше 110 тыс. т проверено и оформлено для отправки в Иран.