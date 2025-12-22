Ямальский предприниматель незаконно завышал цены на важные продукты

В прокуратуре уточнили, что в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Сейчас стоимость чая и яиц в торговой точке приведена в соответствие с действующими нормами.