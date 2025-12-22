Ямальский предприниматель незаконно завышал цены на важные продукты

Цены на чай и яйца были завышены на 15−21%
Прокуратура Губкинского (ЯНАО) выявила завышение цен на социально значимые продукты в магазине сети «Перекресток». Проверка установила, что стоимость черного чая и куриных яиц превышала установленный максимум на 15−21%. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Установлено, что в магазине “Перекресток” допущено завышение от 15 до 21% предельных цен на социально значимые товары: чай черный и яйца куриные. Прокуратурой города индивидуальному предпринимателю внесено представление об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело за нарушение порядка ценообразования (ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ). Сейчас стоимость чая и яиц в торговой точке приведена в соответствие с действующими нормами.