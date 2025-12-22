Власти Кургана оценили два участка под КРТ у Бурова-Петровского моста. Карта

Предельный срок реализации проекта от двух до пяти лет. Согласно документам, на этих территориях разрешено среднеэтажное (до 8 этажей) и высотное (до 25 этажей) строительство жилых домов. Кроме того, проект включает в себя обязательное обустройство детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха и хозяйственных зон. Покрытие проездов, дорожек, парковок и площадок выполнят с использованием тротуарной плитки, установят малые архитектурные формы.