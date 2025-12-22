Власти Кургана оценили два участка под КРТ у Бурова-Петровского моста. Карта

В центре Кургана мэрия продает землю с частными домами под КРТ.
В Кургане в границах улиц Бурова-Петрова, Омская и Станционная местные власти выставили на аукцион два участка земли с частными домами под комплексную жилую застройку (КРТ). Начальная стоимость площадок превышает 25 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте электронной торговой площадки.
«Провести торги на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной в границах улиц Бурова-Петрова, Омская и Станционная, Ипподромная, Коли Мяготина, в городе Кургане. Площадь участков более 15 тысяч квадратных метров. Начальная цена лота: 25 057 000 рублей», — сообщается на электронном портале.
Участки под будущую застройку находятся в районе Бурова-Петровского моста. Сейчас там расположены частные дома. Прежде чем застройщик приступит к работам, ему нужно будет расселить людей из бараков. В рамках проекта КРТ под снос определены несколько домов по улице площадь Полевая, 149, 157, Коли Мяготина, 211, 213 и по Станционной, 110.
Предельный срок реализации проекта от двух до пяти лет. Согласно документам, на этих территориях разрешено среднеэтажное (до 8 этажей) и высотное (до 25 этажей) строительство жилых домов. Кроме того, проект включает в себя обязательное обустройство детских игровых и спортивных площадок, зон отдыха и хозяйственных зон. Покрытие проездов, дорожек, парковок и площадок выполнят с использованием тротуарной плитки, установят малые архитектурные формы.
Ранее администрация Кургана уже объявляла о планах передать под комплексное развитие территории два участка с домами под снос в районе Дзержинского кольца и установила их начальную стоимость — почти 15 и 25 миллионов рублей. Тогда сообщалось, что вместо ветхого жилья появится новый жилой район с многоэтажками и объектами социальной и коммерческой инфраструктуры.
Два участка под КРТ продаются за 25 млн рублей Два участка под КРТ продаются за 25 млн рублей.