ВТБ отсудил у воронежского производителя яблок еще 210 млн рублей

В конце октября ВТБ обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ЦЧПЯК банкротом. Сумма и характер требований в судебных документах пока не раскрыты. Иск был принят к производству, его рассмотрение назначено на 9 февраля. Одновременно в отношении компании введены обеспечительные меры. Они предусматривают запрет на отчуждение и обременение 2/105 долей земельных участков, указанных в заявлении банка, а также запрет на досрочное расторжение договоров аренды. Управлению Росреестра по Воронежской области запрещено совершать регистрационные действия, связанные с имуществом компании, а Роспатенту — регистрировать отчуждение или передачу третьим лицам прав на два товарных знака, принадлежащих должнику.