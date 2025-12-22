Отпуск в январе может оказаться невыгодным для жителей Татарстана

На примере зарплаты в 60 тысяч рублей рабочий день в январе стоит четыре тысячи рублей, в то время как отпускные за день составят лишь около 2 048 рублей. Таким образом, разница в почти две тысячи рублей за день означает, что при недельном отпуске, выпадающем на пять рабочих дней, общая сумма потерь может приблизиться к 10 тысячам рублей.