Отпуск в январе может оказаться невыгодным для жителей Татарстана

Жители Татарстана, планирующие продлить новогодние каникулы за счет отпуска в январе, могут столкнуться с финансовыми потерями.

Источник: Комсомольская правда

Причина в том, что в этом месяце всего 15 рабочих дней. Это минимальное количество в году, что делает стоимость одного рабочего дня максимальной.

На примере зарплаты в 60 тысяч рублей рабочий день в январе стоит четыре тысячи рублей, в то время как отпускные за день составят лишь около 2 048 рублей. Таким образом, разница в почти две тысячи рублей за день означает, что при недельном отпуске, выпадающем на пять рабочих дней, общая сумма потерь может приблизиться к 10 тысячам рублей.

Напомним, средняя заработная плата на предприятиях Казани превысила 105 тысяч рублей. Номинальный рост доходов составил 18,2%.