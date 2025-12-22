Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сделал заявление о строительстве третьего энергоблока БелАЭС

Лукашенко назвал «своевременным и важным шагом» решение о строительстве третьего блока БелАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Решение о строительстве третьего блока БелАЭС в поздравлении с Днем энергетика работников и ветеранов энергетической отрасли президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своевременным и важным шагом, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета», — говорится в поздравлении.

Напомним, в ноябре 2025 года Александр Лукашенко сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС: «Третий блок построим и будем вести диалог по второй АЭС».

Кстати, президент раскрыл и детали строительства третьего энергоблока БелАЭС в Островце.

Мы писали, что Александр Лукашенко, Владимир Путин и другие лидеры решили, что изменится в Беларуси и ЕАЭС к 2045 году.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше