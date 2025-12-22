Лукашенко сделал заявление о строительстве третьего энергоблока БелАЭС

Решение о строительстве третьего блока БелАЭС в поздравлении с Днем энергетика работников и ветеранов энергетической отрасли президент Беларуси Александр Лукашенко назвал своевременным и важным шагом, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
«Запуск двух энергоблоков Белорусской АЭС как никогда усилил энергетический потенциал республики. Решение о строительстве третьего энергоблока стало своевременным и важным шагом на пути дальнейшего развития Беларуси и укрепления ее суверенитета», — говорится в поздравлении.
Напомним, в ноябре 2025 года Александр Лукашенко сказал о диалоге с Россией по строительству новой АЭС: «Третий блок построим и будем вести диалог по второй АЭС».
Кстати, президент раскрыл и детали строительства третьего энергоблока БелАЭС в Островце.
Мы писали, что Александр Лукашенко, Владимир Путин и другие лидеры решили, что изменится в Беларуси и ЕАЭС к 2045 году.