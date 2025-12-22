Банк России отметил рост деловой активности в Пермском крае

Банк России подготовил отчет по региональной экономики регионов страны в октябре-ноябре. Эксперты отметили рост деловой активности в производственном секторе Пермского края.
Основным влияющим фактором стало увеличение выпуска продукции химической и деревообрабатывающей промышленности. В производстве удобрений крупные экспортеры реализуют инвестиционные проекты в сфере воспроизводства минерально-сырьевой базы.
«Ценовые ожидания предприятий выросли как реакция на информацию о планируемом повышении налоговых ставок», — дополнили в Пермском отделении Уральского ГУ Банка России.
В Прикамье начали расти продажи новых автомобилей и выдача автокредитов. Бизнес ожидает введения новых правил расчета утилизационного сбора. Также увеличилось число сделок купли-продажи жилья в новостройках и на вторичном рынке региона, а также спрос на ипотечное кредитование.
Влияние на сферу строительства оказывают снижение рыночных ставок вслед за снижением ключевой ставки Банка России, ожидание изменений условий льготных госпрограмм.
В Прикамье растет спрос на продовольственные и непродовольственные товары. При этом, продолжает снижаться посещаемость торговых центров из-за конкуренции со стороны интернет-торговли. Перераспределение трафика происходит за счет досуга и развлечений. В сфере услуг темпы роста потребительского спроса замедлились, но остаются высокими.
Индекс потребительских цен на товары и услуги в Прикамье за ноябрь вырос на 0,7%.