Банк России отметил рост деловой активности в Пермском крае

В Прикамье растет спрос на продовольственные и непродовольственные товары. При этом, продолжает снижаться посещаемость торговых центров из-за конкуренции со стороны интернет-торговли. Перераспределение трафика происходит за счет досуга и развлечений. В сфере услуг темпы роста потребительского спроса замедлились, но остаются высокими.