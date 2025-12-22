В Канске жильцы дома с помощью прокуратуры добились пересчета платы за ЖКХ

Проблема у жителей многоэтажки в мкр Северный Канска возникла в июне 2025 года. До этого, с 2022 года, они платили управляющей компании по тарифу, выбранному во время общего собрания, — 21,98 рубля за кв. метр. В договоре с ООО «Жилстрой» было указано, что изменить условия можно только по соглашению сторон, то есть по воле самих собственников.