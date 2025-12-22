Ричмонд
В Канске жильцы дома с помощью прокуратуры добились пересчета платы за ЖКХ

В Красноярском крае по требованию прокуратуры жителям многоквартирного дома пересчитали плату за коммунальные услуги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Алена Бжахова/ТАСС

Проблема у жителей многоэтажки в мкр Северный Канска возникла в июне 2025 года. До этого, с 2022 года, они платили управляющей компании по тарифу, выбранному во время общего собрания, — 21,98 рубля за кв. метр. В договоре с ООО «Жилстрой» было указано, что изменить условия можно только по соглашению сторон, то есть по воле самих собственников.

«Но летом, открыв июньские квитанции, жильцы заметили, что цифры в строке “содержание жилого помещения” вдруг подросли в 1,5 раза за “квадрат”. Однако никто из них решения о повышении тарифа не принимал, на собрании в апреле вопрос изменения платы даже не обсуждался. Управляющая компания пояснила: действует новый размер платы, утвержденный администрацией города», — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура изучила документы и признала, что «новый тариф» вне закона — при действующем договоре управления и установленном решением собственников тарифе ни администрация, ни управляющая компания не вправе переписывать условия в одностороннем порядке.

ООО «Жилстрой» получило представление с требованием вернуть тарифы на прежний уровень и сделать перерасчет. В итоге управляющей компании пришлось вернуть собственникам жилья более 198 тыс. рублей, а муниципалитет отменил незаконный правовой акт.