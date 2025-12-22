Глава Башкирии прокомментировал строительство технопарка в Таджикистане.

«Вы, надеюсь, слышали президента, что он сказал про таджикский технопарк, — обратился Глава республики к заместителю премьер-министра правительства — министру промышленности, энергетики и инноваций республики Александру Шельдяеву. — У нас два больших проекта, и оба они срочные. Это, понятно, технопарк в Таджикистане, мы примерно понимаем, чем заниматься. И Узбекистан».