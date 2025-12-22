Глава Башкирии прокомментировал строительство технопарка в Таджикистане.

На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров напомнил о высокой оценке работы и возможностей Башкирии, которую в ходе прямой линии дал президент России. Напомним, глава государства оценил потенциал нашего региона, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа» о проекте создания Российско-Таджикистанского индустриального парка. Оператором с российской стороны выступает Республика Башкортостан. Проект реализует Корпорация развития.
«Вы, надеюсь, слышали президента, что он сказал про таджикский технопарк, — обратился Глава республики к заместителю премьер-министра правительства — министру промышленности, энергетики и инноваций республики Александру Шельдяеву. — У нас два больших проекта, и оба они срочные. Это, понятно, технопарк в Таджикистане, мы примерно понимаем, чем заниматься. И Узбекистан».
Александр Шельдяев доложил, что дорожная карта по созданию Российско-Таджикистанского технопарка готова, финансирование из федерального бюджета на реализацию проекта поступит в 2026 году.