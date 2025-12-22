Ричмонд
U.S. News: западные разведки подозревают Россию в разработке оружия для уничтожения спутников Starlink

Разведывательные службы двух стран НАТО подозревают, что Россия разрабатывает новое противоспутниковое оружие, предназначенное для поражения спутниковой группировки Starlink Илона Маска, сообщает американский канал U.S. News со ссылкой на агентство Associated Press.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, Россия собирается уничтожать спутники Starlink с помощью разрушительных облаков шрапнели, летящих по орбите. Судя по данным разведки, с которыми ознакомилось Associated Press, оружие «зонального действия» будет направлено на то, чтобы засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч гранул высокой плотности и вывести из строя ряд спутников.

Россия, как пишет U.S. News, заинтересована в ограничении превосходства Запада в космосе, которое помогает Украине на поле боя.

По сведениям разведки, гранулы будут настолько малы (несколько миллиметров в диаметре), что их не смогут обнаружить наземные и космические системы, что может затруднить определение «виновного» в случившемся.

Аналитики, которые не видели разведданных, сомневаются, что такое оружие сможет работать, не вызывая неконтролируемого хаоса в космосе, в том числе для России и ее союзника Китая, которые полагаются на тысячи орбитальных спутников для связи, обороны и других жизненно важных нужд. Как полагают эксперты, риски для ее собственных космических систем убедят Москву отказаться от развертывания или применения такого оружия в космосе.

Я на это не куплюсь. Я действительно не верю. Честно говоря, я буду очень удивлена, если они сделают нечто подобное.

Виктория Сэмсон
специалист по космической безопасности из Фонда «За безопасный мир»

Но командир космического подразделения канадской армии, бригадный генерал Кристофер Хорнер отметил, что подобные российские разработки нельзя исключать в свете предыдущих заявлений США о том, что Россия заинтересована в разработке неизбирательного ядерного космического оружия.

Это не кажется мне невероятным. Если информация о системе ядерного оружия точна… то меня не удивит, что нечто… столь же разрушительное находится в разработке у русских.

Кристофер Хорнер
канадский бригадный генерал

Россия, по мнению издания, рассматривает Starlink как серьезную угрозу. Тысячи низкоорбитальных спутников компании Маска сыграли ключевую роль в выживании Украины в ходе полномасштабного конфликта: высокоскоростной интернет-сервис Starlink используется украинскими военными для связи на поле боя и наведения на цель оружия, а также гражданскими лицами и чиновниками в тех случаях, когда российские удары нарушают связь на Украине.

Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что коммерческие спутники, обслуживающие вооруженные силы Украины, могут быть законными целями. В декабре Россия сообщила, что поставила на вооружение новую ракетную систему наземного базирования С-500, которая способна поражать низкоорбитальные цели. U.S. News со ссылкой на данные разведки пишет, что новое оружие, находящееся в стадии разработки, будет нацелено сразу на несколько космических объектов, а облака шрапнели, возможно, будут выпущены на орбиты еще не запущенными группами малых спутников.

Впрочем, в выводах разведки стран НАТО ничего не говорится о том, когда Россия сможет развернуть такую систему, или о том, была ли она протестирована и как далеко продвинулись российские исследования.

