U.S. News: западные разведки подозревают Россию в разработке оружия для уничтожения спутников Starlink

Согласно статье, Россия собирается уничтожать спутники Starlink с помощью разрушительных облаков шрапнели, летящих по орбите. Судя по данным разведки, с которыми ознакомилось Associated Press, оружие «зонального действия» будет направлено на то, чтобы засыпать орбиты Starlink сотнями тысяч гранул высокой плотности и вывести из строя ряд спутников.
По сведениям разведки, гранулы будут настолько малы (несколько миллиметров в диаметре), что их не смогут обнаружить наземные и космические системы, что может затруднить определение «виновного» в случившемся.
Аналитики, которые не видели разведданных, сомневаются, что такое оружие сможет работать, не вызывая неконтролируемого хаоса в космосе, в том числе для России и ее союзника Китая, которые полагаются на тысячи орбитальных спутников для связи, обороны и других жизненно важных нужд. Как полагают эксперты, риски для ее собственных космических систем убедят Москву отказаться от развертывания или применения такого оружия в космосе.
Я на это не куплюсь. Я действительно не верю. Честно говоря, я буду очень удивлена, если они сделают нечто подобное.
Но командир космического подразделения канадской армии, бригадный генерал Кристофер Хорнер отметил, что подобные российские разработки нельзя исключать в свете предыдущих заявлений США о том, что Россия заинтересована в разработке неизбирательного ядерного космического оружия.
Это не кажется мне невероятным. Если информация о системе ядерного оружия точна… то меня не удивит, что нечто… столь же разрушительное находится в разработке у русских.
Россия, по мнению издания, рассматривает Starlink как серьезную угрозу. Тысячи низкоорбитальных спутников компании Маска сыграли ключевую роль в выживании Украины в ходе полномасштабного конфликта: высокоскоростной интернет-сервис Starlink используется украинскими военными для связи на поле боя и наведения на цель оружия, а также гражданскими лицами и чиновниками в тех случаях, когда российские удары нарушают связь на Украине.
Российские официальные лица неоднократно предупреждали, что коммерческие спутники, обслуживающие вооруженные силы Украины, могут быть законными целями. В декабре Россия сообщила, что поставила на вооружение новую ракетную систему наземного базирования С-500, которая способна поражать низкоорбитальные цели. U.S. News со ссылкой на данные разведки пишет, что новое оружие, находящееся в стадии разработки, будет нацелено сразу на несколько космических объектов, а облака шрапнели, возможно, будут выпущены на орбиты еще не запущенными группами малых спутников.
Впрочем, в выводах разведки стран НАТО ничего не говорится о том, когда Россия сможет развернуть такую систему, или о том, была ли она протестирована и как далеко продвинулись российские исследования.