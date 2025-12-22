U.S. News: западные разведки подозревают Россию в разработке оружия для уничтожения спутников Starlink

Аналитики, которые не видели разведданных, сомневаются, что такое оружие сможет работать, не вызывая неконтролируемого хаоса в космосе, в том числе для России и ее союзника Китая, которые полагаются на тысячи орбитальных спутников для связи, обороны и других жизненно важных нужд. Как полагают эксперты, риски для ее собственных космических систем убедят Москву отказаться от развертывания или применения такого оружия в космосе.