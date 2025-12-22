Молдавские фермеры требуют продлить лицензирование импорта зерна и масличных из Украины

В «Силе фермеров» утверждают: если Румыния заподозрит, что молдавские продукты на самом деле являются перемаркированными или переработанными в Молдове украинскими импортными продуктами, румынское государство будет вынуждено под давлением своих производителей ввести ограничения на все импортные продукты из Республики Молдова, включая подлинные молдавские продукты. И такой сценарий будет катастрофическим для молдавских фермеров, которые легально экспортируют свою продукцию на рынок ЕС.