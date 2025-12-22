Ричмонд
Молдавские фермеры требуют продлить лицензирование импорта зерна и масличных из Украины

КИШИНЕВ, 22 дек — Sputnik. Общественная организация «Сила фермеров» вновь требует продлить систему лицензирования импорта зерна и масличных культур из Украины, требования содержатся в распространенном в понедельник заявлении организации.

Источник: Sputnik.md

Отмечается, что это является важной мерой для защиты местного производства и сохранения подлинного молдавского экспорта на европейские рынки.

«Европейский рынок уже восстановил квоты на импорт, пошлины или лицензирование импорта из Украины. Польша, Румыния, Словакия и другие государства-члены ввели ограничения для защиты своих местных производителей. Молдова должна сделать то же самое, чтобы не остаться единственным открытым и уязвимым рынком в регионе», — говорится в заявлении.

Фермеры называют несколько причин, которые обуславливают продление лицензирование. Первая касается защиты внутреннего рынка.

«Опыт последних лет показал, что массовые неконтролируемые импорты из Украины приводят к значительным колебаниям цен на внутреннем рынке, что разрушает местных производителей. Лицензирование позволяет контролировать объемы импорта и обеспечивает стабильность, необходимую для планирования отечественного сельскохозяйственного производства», — утверждают аграрии.

Вторая причина заключается в защите молдавского экспорта в ЕС, фермеры указывают, что румынский рынок как главный торговый партнер Молдовы по сельскохозяйственной продукции очень чувствителен к конкуренции со стороны Украины.

«Существует реальная опасность, что украинский импорт будет маскироваться под молдавский и реэкспортироваться в Румынию, что полностью подорвет доверие наших торговых партнеров. Даже продукция, произведенная из украинского импорта, рискует быть ограничена в импорте в Румынию. Многочисленные заявления в этом смысле были озвучены несколькими ассоциациями румынских фермеров», — отмечается в заявлении.

В «Силе фермеров» утверждают: если Румыния заподозрит, что молдавские продукты на самом деле являются перемаркированными или переработанными в Молдове украинскими импортными продуктами, румынское государство будет вынуждено под давлением своих производителей ввести ограничения на все импортные продукты из Республики Молдова, включая подлинные молдавские продукты. И такой сценарий будет катастрофическим для молдавских фермеров, которые легально экспортируют свою продукцию на рынок ЕС.

Аграрии подчеркивают, что лицензирование — это не чрезмерный протекционизм, а мера здравого экономического смысла и защиты стратегических национальных интересов. Мы призываем правительство продлить эту меру и обеспечить полную прозрачность в выдаче лицензий.