Для Калининградской области закупят машины для уборки мусора на 1.1 млрд рублей

Только в будущем году планируют купить 21 автомобиль.

В Калининградской области хотят обновить парк машин, которые занимаются вывозом мусора с контейнерных площадок. В 2026 году закупят 21 автомобиль. В ближайшие три года — 102 единицы техники. Об этом 22 декабря на заседании регионального правительства сказал губернатор Алексей Беспрозванных.

По его словам, на технику планируется потратить около 1.1 млрд рублей.

— Это важная программа, которая приводит в порядок улицы, площадки и дворы нашего региона. — отметил губернатор.

Программа приурочена к 80-летию Калининградской области.

Губернатор призвал держать в чистоте и порядке контейнерные площадки не только в Калининграде, но и в муниципалитетах. Это же касается и своевременного вывоза мусора.