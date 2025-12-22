Для Калининградской области закупят машины для уборки мусора на 1.1 млрд рублей

В Калининградской области хотят обновить парк машин, которые занимаются вывозом мусора с контейнерных площадок. В 2026 году закупят 21 автомобиль. В ближайшие три года — 102 единицы техники. Об этом 22 декабря на заседании регионального правительства сказал губернатор Алексей Беспрозванных.