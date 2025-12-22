Ричмонд
-4°
ясно
Нацбанк сказал, по каким операциям ограничена комиссия, а какие белорусы смогут получить бесплатно

Нацбанк Беларуси ограничил комиссию по некоторым операциям, а часть отменил.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк Беларуси ограничил комиссию по некоторым операциям, а часть отменил. Подробности обнародовали в пресс-службе Национального банка.

Нацбанк определил общие подходы банков к установлению размеров комиссии по услугам для белорусов. В частности, общие подходы включают заблаговременное информирование клиентов об изменении вознаграждений. Что касается формирования размеров вознаграждений, то они должны быть с учетом экономической обоснованности, то есть исходя из затрат и разумного уровня доходности.

Также был расширен перечень услуг, которые банки будут оказывать физическим лицам бесплатно. Речь идет про переводы по картам, открытым в одном банке, предоставление справок по кредитам и банковским счетам, замена скомпрометированных платежных карточек, переводы по счетам, открытым в одном банке, выдача наличных в кассе и через банкомат банка и другие.

В Нацбанке отметили, что по которым операциям размер вознаграждения (комиссии) был ограничен. Указано зачисление белорусских рублей на счета граждан — до 1,5% от суммы, но не более пяти базовых величин. Также среди операций обмен поврежденной иностранной валюты и прием ее на инкассо — не более 5% от суммы и другие.

«Решение принято в целях расширения доступности банковских услуг и повышения качества обслуживания физических и юридических лиц», — пояснили в пресс-службе.

Решение вступит в силу с 15 января 2026 года и будет способствовать снижению финансовой нагрузки на клиентов банков, формированию единых прозрачных правил банковского обслуживания.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что будет с долларом.

Тем временем глава Нацбанка Роман Головченко сказал, что будет с белорусским рублем в 2026 году.

Кроме того, синоптики сказали, что в Беларуси будут морозы до −12 градусов 23 декабря.

