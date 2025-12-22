В пригороде Воронежа могут создать еще один индустриальный парк

В Рамонском районе Воронежской области сейчас строится частный индустриальный парк «Среднедонской». По проекту, там будут расположены мультифункциональные производственные и логистические комплексы общей площадью более 700 тыс. кв. м, тепличный комплекс на 256 тыс. кв. м, очистные и водозаборные сооружения, сети электро-, газоснабжения, автотранспортные предприятия, топливно-заправочный пункт. Завершение первой очереди складского комплекса площадью 20 тыс. кв. м запланировано на конец 2026 года, второй с аналогичной площадью — на конец 2027-го.